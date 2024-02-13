Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю»

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на предложение «Ливерпуля». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний нападающий отказался от перехода в английский топ-клуб.

По данным источника, Мбаппе не перейдет в мерсисайдский гранд из-за скорого ухода главного тренера Юргена Клоппа. Килиана привлекала возможность поработать с немецким наставником, но после объявления Клоппа об уходе «красные» больше не входят в интересы французского игрока.

Главным претендентом на нападающего считается мадридский «Реал». «Сливочные» могут подписать Мбаппе грядущим летом.

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