Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует уделить время строительству после ухода из мерсисайдского гранда. Об этом рапортуют журналисты Daily Express.

Как стало известно источнику, немецкий специалист строит два объекта, которые находятся в Висбадене и на Майорке. Во время перерыва в карьере Юрген намерен лично руководить строительством, поскольку процесс сильно отстает от намеченного графика.

Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Недавно Юрген сообщил об уходе из английского клуба в конце сезона, несмотря на действующий контракт до 2026 года.

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