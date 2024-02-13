Бразилец за 100 миллионов - главная цель «ПСЖ» на лето

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс находится в сфере интересов «ПСЖ». Как сообщает Caught Offside, хавбек возглавляет список трансферных желаний руководства парижского гранда на лето.

Источник отмечает, что английская сторона готова рассмотреть вариант продажи южноамериканца из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Ориентировочная стоимость Гимараэса составляет 100 миллионов евро.

Бруно перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» два года назад. Срок действующего контракта игрока с «сороками» истекает летом 2028 года.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 34 поединка, отметившись тремя голами и шестью голевыми передачами.