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Бразилец за 100 миллионов - главная цель «ПСЖ» на лето

13 Февраля 2024 • 09:00 Комментировать

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс находится в сфере интересов «ПСЖ». Как сообщает Caught Offside, хавбек возглавляет список трансферных желаний руководства парижского гранда на лето.

Источник отмечает, что английская сторона готова рассмотреть вариант продажи южноамериканца из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Ориентировочная стоимость Гимараэса составляет 100 миллионов евро.

Бруно перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» два года назад. Срок действующего контракта игрока с «сороками» истекает летом 2028 года.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 34 поединка, отметившись тремя голами и шестью голевыми передачами.

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Ньюкасл ПСЖ Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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