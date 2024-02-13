«Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна

«Реал» может подписать нападающего из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Defenca Central, в сферу интересов «королевского» клуба попал центрфорвард «красных дьяволов» Расмус Хёйлунн. Скауты «сливочных» следят за выступлениями датского бомбардира.
Манкунианцы рассматривают Расмуса в качестве запасной опции на случай срыва трансферов француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанна.
Хёйлунн перешел в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года за 74 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2028 года.
В текущем сезоне Премьер-лиги форвард провел 19 матчей, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи.
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