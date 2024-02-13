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Энцо Фернандес отреагировал на слухи о «Барселоне»

13 Февраля 2024 • 08:35 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» Энцо Фернандес отреагировал на слухи о возможном трансфере. Игрока сватают в каталонскую «Барселону».

«Меня все устраивает в «Челси». Мы стремимся вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. «Барселона»? Не знаю, откуда появились эти слухи. Отрицаю эту информацию, это ложь», - приводит слова аргентинского полузащитника ESPN.

Фернандес пополнил ряды лондонского коллектива в январе прошлого года. Его трансферный ценник – 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 30 поединков, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

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