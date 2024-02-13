​Сульшер ждёт достойный проект

Бывший наставник и футболист «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заверил, что готов вернуться к тренерской деятельности, но только под «серьезный», как он выразился, проект. Он уверен в том, что способен справиться с таким вызовом и ему не хватает давления:

- Я уверен, что могу справиться с большим вызовом, большим клубом. Это должно быть что-то интересное, увлекательное, что позволит мне быть самим собой. Хочу снова ощущать это давление, связанное с ожиданиями. Мне его не хватает, когда сейчас смотрю матчи, быть просто зрителем чуть скучно, - цитирует слова норвежца ESPN.