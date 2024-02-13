Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сульшер ждёт достойный проект

13 Февраля 2024 • 04:04 Комментировать

Бывший наставник и футболист «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заверил, что готов вернуться к тренерской деятельности, но только под «серьезный», как он выразился, проект. Он уверен в том, что способен справиться с таким вызовом и ему не хватает давления:

- Я уверен, что могу справиться с большим вызовом, большим клубом. Это должно быть что-то интересное, увлекательное, что позволит мне быть самим собой. Хочу снова ощущать это давление, связанное с ожиданиями. Мне его не хватает, когда сейчас смотрю матчи, быть просто зрителем чуть скучно, - цитирует слова норвежца ESPN.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уле Гуннар Сульшер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
1
3
4.70 4.00 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
04:04 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер ждёт достойный проект
01:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» на 90-й минуте вырвал победу в игре с «Кристал Пэлас» 1
12 Февраля
23:53 · Англия. Премьер-лига
Лерма забил свой дебютный гол за «Кристал Пэлас» – в ворота «Челси»
22:55 · Англия. Премьер-лига
В «Астон Вилле» подтвердили потерю Камара из-за травмы связок колена официально
22:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал возвращение Тьяго Силвы в старт
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
22:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» назвали состав на дерби с «Кристал Пэлас», Мудрик на скамейке
20:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Баварии» слухи
20:30 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» потеряла полузащитника до конца сезона
20:19 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» заинтересовались игроком сборной Венгрии слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис объяснил своё празднование гола перед Онана
19:51 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» приостановил переговоры с Мойесом после 0:6
19:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино признался, что не чувствует любви со стороны фанатов «Челси»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» не боится ухода Постекоглу в «Ливерпуль»
19:36 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Головина
Все новости
Рекомендуем