В бирмингемской «Астон Вилле» подтвердили, что потеряли Бубакара Камара на долгий срок из-за полученной в воскресном матче против «Манчестер Юнайтед» травмы связок колена. Ранее о таком сообщал журналист Давид Орнштейн.

«Клуб подтверждает, что Бубакар Камара получил серьёзную травму связки колена. Утром он прошёл обследование, которое подтвердило травму», - гласит сообщение в соцсети «вилланов».

24-летний опорник сыграл в этом сезоне за бирмингемцев в 30 матчах, 20 из них – в рамках АПЛ. Отметился хавбек одним голом и одним ассистом.

А ещё самое обидное, что Камара точно не попадёт на Евро-2024 в составе своей национальной команды, команды Франции.