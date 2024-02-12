​«Челси» в летнее трансферное окно планирует усилить позицию левого защитника.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «синие» рассматривают вариант с подписанием защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Отмечается, что руководство «Челси» считает, что осуществить этот трансфер будет весьма проблематично. Поэтому в случае неудачи с канадцем лондонский клуб может переключиться на игрока «Борнмута» Милоша Керкеза.

Дэвис в текущем сезоне провел 27 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. На счету Керкеза 22 игры и одна голевая передача.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко.