​«Астон Вилла» потеряла полузащитника до конца сезона

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара пропустит оставшуюся часть сезона. Как сообщает в социальных сетях журналист Дэвид Орнштейн, обследование подтвердило у Камара разрыв крестообразной связки колена. 24-летний футболист травмировался по ходу второго тайма воскресного матча Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Теперь Камара перенесёт операцию и начнёт длительный процесс восстановления.

Напомним, что «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Юнайтед» на своём поле со счётом 1:2. На текущий момент команда из Бирмингема занимает пятое место в турнирной таблице.