Лондонскому «Челси» стал интересен защитник «Борнмута» и национальной сборной Венгрии Милош Керкез. Такой информацией в соцсети делится журналист Бен Джейкобс.

Источник отмечает, что лондонцы не видят в игроке именно свою первостепенную цель, но с радостью бы рассмотрели этого футболиста в качестве усиления на лето 2025 года, через полтора сезона.

Основное амплуа Керкеза – левый защитник. В стане «вишен» он находится уже полгода – с лета 2023 года. Прежним клубом Керкеза был нидерландский коллектив «АЗ Алкмаар».

На счету молодого футболиста 13 сыгранных матчей за национальную венгерскую команду.