Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» заинтересовались игроком сборной Венгрии слухи

12 Февраля 2024 • 20:19 Комментировать

Лондонскому «Челси» стал интересен защитник «Борнмута» и национальной сборной Венгрии Милош Керкез. Такой информацией в соцсети делится журналист Бен Джейкобс.

Источник отмечает, что лондонцы не видят в игроке именно свою первостепенную цель, но с радостью бы рассмотрели этого футболиста в качестве усиления на лето 2025 года, через полтора сезона.

Основное амплуа Керкеза – левый защитник. В стане «вишен» он находится уже полгода – с лета 2023 года. Прежним клубом Керкеза был нидерландский коллектив «АЗ Алкмаар».

На счету молодого футболиста 13 сыгранных матчей за национальную венгерскую команду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Борнмут Милош Керкез ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.02.24 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
3.30 3.40 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
20:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Баварии» слухи
20:30 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» потеряла полузащитника до конца сезона
20:19 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» заинтересовались игроком сборной Венгрии слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис объяснил своё празднование гола перед Онана
19:51 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» приостановил переговоры с Мойесом после 0:6
19:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино признался, что не чувствует любви со стороны фанатов «Челси»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» не боится ухода Постекоглу в «Ливерпуль»
19:36 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Головина
19:25 · Англия. Премьер-лига
​Родри прокомментировал непопадание в топ-3 в голосовании за «Золотой мяч»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на летнее окно - 2024 слухи
18:39 · Англия. Премьер-лига
Звёздный форвард сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в «Фулхэм»
17:32 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» думает о трансфере форварда из Серии А, ценник – 90 млн евро
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» 13 раз подряд обыгрывал «Кристал Пэлас»
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Бэйли официально
15:24 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг удивил словами о возможностях «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем