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​«Вест Хэм» приостановил переговоры с Мойесом после 0:6

12 Февраля 2024 • 19:51 Комментировать
Вест Хэм
0:6
Арсенал

«Вест Хэм» провалил воскресный матч чемпионата Англии против «Арсенала» - «молотобойцы» дома проиграли со счётом 0:6.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, после этой игры «Вест Хэм» приостановил переговоры с главным тренером команды Дэвидом Мойесом о продлении контракта. Дело в том, что клуб хочет увидеть реакцию на последние неудачные результаты команды.

Ранее появлялась информация о том, что Мойес может заключить с «Вест Хэмом» трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. Действующий контракт шотландца истекает в конце сезона. 

На текущий момент «Вест Хэм» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

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