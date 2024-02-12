​«Вест Хэм» приостановил переговоры с Мойесом после 0:6

«Вест Хэм» провалил воскресный матч чемпионата Англии против «Арсенала» - «молотобойцы» дома проиграли со счётом 0:6.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, после этой игры «Вест Хэм» приостановил переговоры с главным тренером команды Дэвидом Мойесом о продлении контракта. Дело в том, что клуб хочет увидеть реакцию на последние неудачные результаты команды.

Ранее появлялась информация о том, что Мойес может заключить с «Вест Хэмом» трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. Действующий контракт шотландца истекает в конце сезона.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.