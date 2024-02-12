​«Тоттенхэм» не боится ухода Постекоглу в «Ливерпуль»

Анге Постекоглу фигурирует в числе тренеров, которые могут заменить Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля». Впрочем, «Тоттенхэм» не боится переезда австралийца на «Энфилд». В лондонском клубе уверены в том, что Постекоглу продолжит работу с командой. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Напомним, что о решении покинуть тренерский мостик «Ливерпуля» по завершению сезона Юрген Клопп объявил несколько недель назад. Немецкий специалист работает с мерсисайдцами достаточно давно - с октября 2015 года.

Анге Постекоглу тренирует «Тоттенхэм» с лета 2023 года.