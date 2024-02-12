Форвард «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Головина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может сменить клубную прописку.

Как сообщает The Sun, в услугах 28-летнего футболиста интересуются два французских клуба: «Марсель» и «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Соглашение Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает предстоящим летом. Ранее футболист уже выступал за «Монако» с 2013 по 2015 год. На его счету 49 матчей за «монегасков», в которых он забил 11 мячей.

В текущем сезоне Марсьяль принял участие в 19 матчах за «МЮ» во всех турнирах, забил два гола и сделал два ассиста.