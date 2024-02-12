​Родри прокомментировал непопадание в топ-3 в голосовании за «Золотой мяч»

В прошлом году полузащитник «Манчестер Сити» Родри не попал в топ-3 в голосовании за «Золотой мяч». Не оказалось Родри и в тройке лучших игроков по версии ФИФА. Испанский футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я не удивлён. Это нормально. Я очень хорошо понимаю, как обстоят дела с такими индивидуальными наградами. Они основаны на маркетинге, деньгах и рекламе.

Раньше были полузащитники, тоже испанцы, которые не получали того, что заслужили. Вы понимаете, о чём я? – сказал Родри со смехом. Слова футболиста «Манчестер Сити» приводит Mirror.

Напомним, что в 2023 году «Манчестер Сити» выиграл пять трофеев.