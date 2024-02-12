Звёздный форвард сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в «Фулхэм»

Один из главных героев прошедшего Кубка Африки, форвард Себастьян Аллер отказал команде Английской премьер-лиги. Об этом пишет в соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идёт про лондонский «Фулхэм» - «дачники» этой зимой хотели взять ивуарийца в аренду до конца текущего сезона, но такой расклад форварда не интересовал.

Сейчас Аллер – игрок ротации в дортмундской «Боруссии», однако голами Себастьян в этом сезоне почти не отличался – у него лишь два забитых мяча в рамках Кубка Германии – мягко говоря, не самого основного турнира, в котором участвуют «шмели» Эдина Терзича.

Отметим, что один раз в карьере у Аллера уже была командировка на Туманный Альбион - он играл за «Вест Хэм» порядка полутора лет.