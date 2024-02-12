​«Челси» думает о трансфере форварда из Серии А, ценник – 90 млн евро

В летнее трансферное окно «Челси» рассчитывает усилить линию нападения. Как сообщает TodoFichajes, в настоящий момент в западном Лондоне думают о том, возобновлять ли интерес к нападающему Душану Влаховичу из «Ювентуса».

«Челси» пытался подписать Влаховича прошлым летом, но англичане не смогли удовлетворить запросы «Ювентуса». Ожидается, что ближайшим летом «старая синьора» запросит за 24-летнего серба как минимум 90 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Душан Влахович провёл 23 матча. В них сербский форвард записал на свой счёт 12 голов и два результативных паса на партнёров.