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«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Бэйли официально

12 Февраля 2024 • 17:15 Комментировать
Фулхэм
...
Астон Вилла
17.02 18:00

Ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли подписал новый трудовой договор с английским клубом. Об этом сообщает пресс-служба бирмингемского коллектива. Подробности сделки не разглашаются.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый контракт 26-летнего футболиста с «Астон Виллой» будет рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Бэйли принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Бэйли составляет 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Леон Бэйли

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