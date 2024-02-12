Ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли подписал новый трудовой договор с английским клубом. Об этом сообщает пресс-служба бирмингемского коллектива. Подробности сделки не разглашаются.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый контракт 26-летнего футболиста с «Астон Виллой» будет рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Бэйли принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Бэйли составляет 30 миллионов евро.