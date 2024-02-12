​Тен Хаг допускает, что игрок «Астон Виллы» помог «Манчестер Юнайтед» победить

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Астон Виллу» со счётом 2:1. Победный гол команда Эрика тен Хага забила в концовке встречи. Ранее, когда Дуглас Луис уравнял количество единиц на табло, он в провокационной манере отпраздновал гол, возмутив Рафаэля Варана. Это могло поспособствовать победе «красных дьяволов», считает тренер команды Эрик тен Хаг.

«Празднование Луиса? У меня нет мнения на этот счёт. Может быть, это зарядило игроков, я не знаю. Мы должны думать о себе, а не о сопернике», - слова тен Хага приводятся на страницах портала Goal.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 18 февраля – против «Лутон Таун» на выезде.