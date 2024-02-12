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Эллиот оценил вклад Нуньеса в игру «Ливерпуля»

12 Февраля 2024 • 13:28 Комментировать

Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиот поделился мнением об одноклубнике – уругвайском нападающем Дарвине Нуньесе.

«Нуньес может забивать как угодно, из любых положений. Ему без разницы, чем бить по воротам. Он может забить головой, обеими ногами, коленом или плечом. Дарвин – потрясающий футболист. В нынешнем сезоне он сильно помогает команде. Мне нравится играть с ним одной команде», - передает слова Эллиота пресс-служба мерсисайдского клуба.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Нуньес провел 23 матча, записав на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач.

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