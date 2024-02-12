Реднапп высказался о возможном назначении Алонсо в «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал возможный приход наставника «Байера» Хаби Алонсо в «Ливерпуль».

- Для Алонсо это отличная возможность, хоть и есть большой риск. Заменить такую большую фигуру, как Юрген Клопп, очень сложно. Болельщики точно будут поддерживать Алонсо. Все будут верить в него. Не вижу других кандидатов, которые были бы так же хороши, как он, - цитирует Реднаппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Алонсо по окончании сезона сменит в «Ливерпуле» Юргена Клоппа. Сам специалист пока не дает комментариев о своем будущем и сосредоточен на работе в леверкузенском клубе. Спортивный директор «Байера» ранее заявил, что испанец продолжит возглавлять «Байер» в следующем сезоне.

«Байер» в нынешнем сезоне набрал 55 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от второго места составляет пять очков.