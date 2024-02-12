«Брайтон» планирует предложить 10 млн евро за игрока, которым интересуется «Спартак»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекьель Фернандес может продолжить карьеру в Англии.

По информации журналиста Экрема Конура в социальных сетях, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Брайтон». Английский клуб готов заплатить за Фернандеса 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован московский «Спартак». Однако аргентинский клуб планирует выручить с продажи игрока молодёжной сборной Аргентины 15-17 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фернадес сделал два ассиста в 43 матчах за «Бока Хуниорс».

«Брайтон» занимает девятую строчку в АПЛ, набрав 35 очков. «Спартак» ушёл на зимнюю паузу, находясь на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.