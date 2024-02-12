«Ювентус» нашёл нового нападающего

Форвард «Дженоа» Альберт Гудмундссон пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналист Экрем Конур посредством своих социальных сетей.

Согласно данным источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов. В борьбе за Гудмундссона сойдутся туринский «Ювентус», «Наполи» и лондонский «Вест Хэм».

В текущем сезоне Альберт провел 24 поединка за «Дженоа», в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 24 туров чемпионата Италии генуэзский коллектив набрал 29 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.