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«Ювентус» нашёл нового нападающего

12 Февраля 2024 • 11:55 Комментировать

Форвард «Дженоа» Альберт Гудмундссон пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналист Экрем Конур посредством своих социальных сетей.

Согласно данным источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов. В борьбе за Гудмундссона сойдутся туринский «Ювентус», «Наполи» и лондонский «Вест Хэм».

В текущем сезоне Альберт провел 24 поединка за «Дженоа», в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 24 туров чемпионата Италии генуэзский коллектив набрал 29 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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Ювентус Дженоа Вест Хэм Наполи Альберт Гудмундссон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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