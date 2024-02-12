Клуб АПЛ готов заплатить за Оярсабаля 60 миллионов евро

26-летний испанский вингер Микель Оярсабаль может покинуть «Реал Сосьедад» и продолжить карьеру на туманном Альбионе. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Руководство «львов» готово выложить за трансфер Оярсабаля 60 миллионов евро.

Микель выступает за «Реал Сосьедад» с января 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Оярсабаль провел 22 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.