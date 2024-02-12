Мерсон оценил победу «Арсенала» со счётом 6:0

Футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением о разгромной победе лондонского «Арсенала» над «Вест Хэмом» в матче Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты разбили «молотобойцев» со счетом 6:0.

«Канониры» буквально заставили «Вест Хэм» сдаться. Команда показала себя очень хорошо. Было отличное начало и продолжение. Это блестящая игра в исполнении подопечных Артеты», - передает слова Мерсона телеканал Sky Sports.

После 24 туров чемпионата Англии лондонский топ-клуб набрал 52 балла и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.