Невилл оценил шансы «Манчестер Юнайтед» попасть в четвёрку лучших команд АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался относительно шансов «красных дьяволов» попасть в топ-4 Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

«МЮ» может зацепиться на четверку лучших. Команда ужасно провела первую половину сезона, много матчей были неудачными. Сейчас они играют намного лучше, но все равно это далеко до идеала», - передает слова эксперта Sky Sports.

В рамках 24-го тура чемпионата Англии «красные дьяволы» на выезде победили бирмингемскую «Астон Виллу» со счетом 2:1. После этого успеха манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на шесть баллов.