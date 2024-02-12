«Арсенал» и «Челси» нацелились на вингера с ценником 50 миллионов евро

Атакующий полузащитник «Атлетика» (Бильбао) Нико Уильямс находится в сфере интересов сразу двух топ-клубов Английской премьер-лиги. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в интервью Caught Offside, в борьбе за игрока сойдутся лондонские «Арсенал» и «Челси».

Оба клуба активно просматривают 21-летнего вингера и готовятся оформить его переход в летнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Уильямса с «Атлетиком» рассчитано до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Нико провел 20 матчей, в которых записал на свой счет три гола и шесть результативных передач.