Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мактоминай прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой»

12 Февраля 2024 • 08:22 Комментировать (2)

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай пообщался с журналистами после победной встречи с «Астон Виллой» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 2:1, шотландец забил решающий мяч в конце игры.

«Пока я нахожусь на поле, то буду продолжать делать это. Хочу отдавать все свои силы ради команды. Передача Далота была потрясающей, мне лишь нужно было подставить голову и направить мяч в ворота», - передает слова полузащитника пресс-служба «красных дьяволов».

После вчерашней победы манкунианцы набрали 41 балл и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Хопёр
12 Февраля 2024 в 08:43
автор а разве матч закончился не со счётом 2-1.Или я его просто не досмотрел и был третий тайм
Манкунианец76
12 Февраля 2024 в 09:23
точно, точно: один гол у нас отобрали и хозяевам добавили)))
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.02.24 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
3.30 3.40 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
10:01 · Англия. Премьер-лига
Мерсон оценил победу «Арсенала» со счётом 6:0
09:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл оценил шансы «Манчестер Юнайтед» попасть в четвёрку лучших команд АПЛ
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» нацелились на вингера с ценником 50 миллионов евро
08:22 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой» 2
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нашёл усиление в клубе АПЛ
01:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о важности де Брёйне и Холанна
01:04 · Англия. Премьер-лига
​Сака: «Почувствовали кровь»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Пельистри отметился уникальным достижением в матче с «Барселоной»
00:39 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор: «Блестящая игра»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Главный конкурент «Манчестер Сити» – «Арсенал», а не «Ливерпуль»
00:10 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в 40-й раз - это рекорд клуба в АПЛ
00:01 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс отреагировал на слухи о своём уходе из «Ньюкасла»
11 Февраля
23:52 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Хёйлунн станет суперзвездой»
23:39 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр: «Мактоминай - отличный завершитель атак»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин оценил игру Хёйлунна
Все новости
Рекомендуем