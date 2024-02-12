Мактоминай прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай пообщался с журналистами после победной встречи с «Астон Виллой» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 2:1, шотландец забил решающий мяч в конце игры.

«Пока я нахожусь на поле, то буду продолжать делать это. Хочу отдавать все свои силы ради команды. Передача Далота была потрясающей, мне лишь нужно было подставить голову и направить мяч в ворота», - передает слова полузащитника пресс-служба «красных дьяволов».

После вчерашней победы манкунианцы набрали 41 балл и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.