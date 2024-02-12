«Ньюкасл» нашёл усиление в клубе АПЛ

Защитник «Борнмута» Ллойд Келли может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно сведениям таблоида Daily Mail, заинтересованность в подписании 25-летнего футболиста проявляет «Ньюкасл».

Как стало известно источнику, «сороки» планируют подписать игрока в летнее трансферное окно. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость защитника в 16 миллионов евро.

Келли защищает цвета «Борнмута» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Ллойд поучаствовал в 15 поединках и отметился одним забитым мячом.

После 24 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» с 36 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.