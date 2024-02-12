Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нашёл усиление в клубе АПЛ

12 Февраля 2024 • 08:12 Комментировать

Защитник «Борнмута» Ллойд Келли может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно сведениям таблоида Daily Mail, заинтересованность в подписании 25-летнего футболиста проявляет «Ньюкасл».

Как стало известно источнику, «сороки» планируют подписать игрока в летнее трансферное окно. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость защитника в 16 миллионов евро.

Келли защищает цвета «Борнмута» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Ллойд поучаствовал в 15 поединках и отметился одним забитым мячом.

После 24 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» с 36 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Борнмут трансферы футбола - лето 2024 Ллойд Келли ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне»
Клопп дал ответ «Барселоне» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.02.24 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
3.30 3.40 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
08:12 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нашёл усиление в клубе АПЛ
01:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о важности де Брёйне и Холанна
01:04 · Англия. Премьер-лига
​Сака: «Почувствовали кровь»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Пельистри отметился уникальным достижением в матче с «Барселоной»
00:39 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор: «Блестящая игра»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Главный конкурент «Манчестер Сити» – «Арсенал», а не «Ливерпуль»
00:10 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в 40-й раз - это рекорд клуба в АПЛ
00:01 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс отреагировал на слухи о своём уходе из «Ньюкасла»
11 Февраля
23:52 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Хёйлунн станет суперзвездой»
23:39 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр: «Мактоминай - отличный завершитель атак»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин оценил игру Хёйлунна
23:15 · Англия. Премьер-лига
Макгинн: «Мы заслуживали победу» 1
23:00 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай – о победном голе: «Я не принимаю это на свой счёт»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Эмери – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Мы заслуживали большего»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Голы Мактоминая принесли «Манчестер Юнайтед» 12 очков в АПЛ – лучший показатель
Все новости
Рекомендуем