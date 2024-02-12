Головин съел Булку, Мбаппе сел на лавку, Холанн вышел из спячки

Коллекционер голов «Арсенал» и спаситель Мактоминай

Оправившийся от травмы Эрлинг Холанн забил впервые этой зимой – его дубль принёс «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном». Десять матчей подряд выиграли «небесно-голубые» во всех турнирах. В субботу команда Гвардиолы кратковременно побыла на первом месте АПЛ, пока её не сместил оттуда «Ливерпуль», обыгравший «Бёрнли».

Прорвало в этом туре лондонский «Арсенал», устроивший баранку с теннисным счётом городским соперникам из «Вест Хэма». Мактоминай опять стал палочкой-выручалочкой для тен Хага, принеся «Манчестер Юнайтед» в концовке победу над «Астон Виллой».

«Тоттенхэм» вырвал викторию над «Брайтоном» вообще на 90+6-й минуте. Решающий гол забил Бреннан Джонсон, ассист которому отдал только что вернувшийся с Кубка Азии Сон Хын Мин. «Челси» лондонское дерби с «Кристал Пэлас» проведёт в понедельник.

Как убивалась интрига в Бундеслиге и Ла Лиге

В Германии все ждали топовой зарубы между «Байером» и «Баварией». Но мюнхенцы поджали хвост и не создали ни одного голевого момента за весь матч. Леверкузенцы накидали своему варёному сопернику три мяча и оторвались от него в таблице Бундеслиги на пять очков.

Синхронно в Ла Лиге мадридский «Реал» деклассировал «Жирону» – 4:0. Хоселу ещё пожалел каталонцев, не реализовав пенальти. «Сливочные» также ушли в отрыв на пять очков. Только Беллингем травмировался и пропустит несколько недель.

«Барселона» вспомнила о былом и провела весьма результативный матч. Ну хотя бы не проиграла 3:5, как «Вильярреалу». Получилось у команды Хави 3:3 дома с аутсайдером «Гранадой». Мадридский «Атлетико» съездил за поражением к «Севилье» и потерял из-за повреждения Морату.

Миранчук – с поздним ассистом, Языджи – с ранним голом

Вернёмся в Германию. Матч «Байера» и «Баварии» задержался на несколько минут из-за того, что фанаты кидали на поле посторонние предметы. По такой же причине прерывалась игра «Унион» – «Вольфсбург». Берлинцы забили в ней единственный гол на 70-й минуте первого тайма.

Пока Мбаппе полировал скамейку, «ПСЖ» одерживал волевую победу над «Лиллем». Экс-«армеец» Языджи быстро открыл счёт, на что парижане ответили тремя своими мячами. Точнее, один из них был автоголом «Лилля». Головин забил ключевой гол в ворота Булки и принёс «Монако» волевую победу над оставшейся вдесятером «Ниццей».

Гасперини на сей раз не выпустил Миранчука в старте, но всё равно дал ему поиграть больше получаса. На 90+13-й минуте Алексей сделал результативный пас на разгромный гол «Аталанты» в ворота «Дженоа». Захарян сыграл час со старта и опять ничего не забил. Его «Реал Сосьедад» минимально проиграл «Осасуне».

Волевой путь «Интера» и предсказуемость двух Кубков

«Рома» по ходу очного матча вела у миланского «Интера» 2:1, а по итогу получила 2:4. Определяющим стал автогол Анхелиньо. «Милан» минимально обыграл «Наполи». «Ювентус» в понедельник встретится с «Удинезе» и попытается сократить семиочковое отставание от «нерадзурри».

Закруглились Кубки Азии и Африки. И там, и там титул взяли хозяева – сборные Катара и Кот-д'Ивуара. Катарец Акрам Афиф оформил хет-трик по пенальти в финале, благодаря чему снискал лавры лучшего бомбардира турнира. Катар обыграл Иорданию – 3:1. А Кот-д'Ивуар одержал волевую победу над Нигерией – 2:1. За счёт голов «европейцев» Кесси и Аллера.

Кирилл Иванцов