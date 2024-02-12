​Сака: «Почувствовали кровь»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» разгромил «Вест Хэм», забив тому шесть безответных мячей, да еще и на чужом поле. Нападающий лондонского клуба Букайо Сака прокомментировал события матча, он считает, что его партнеры по команде почувствовали кровь.

- Мы почувствовали кровь. Уже в первом тайме зщабили четыре мяча, а могло быть еще больше. Я счастлив, что забил свой 50-й гол за клуб. Жаль, что упустил возможности забить еще, - цитирует слова Сака BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Арсеналу» предстоит сыграть с «Бернли».