Вингер «Манчестер Юнайтед» Пельистри отметился уникальным достижением в матче с «Барселоной»

Факундо Пельистри, выступающий за «Гранаду» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», стал одним из героев матча против «Барселоны».

Уругвайский футболист отметился голом и результативной передачей в поединке 24-го тура Ла Лиги против «сине-гранатовых». Как информирует Opta, Пельистри (22 года и 53 дня) – самый молодой со времён Самюэля Это'О игрок, ставший автором забитого мяча и ассиста в выездной встрече с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании. Знаменитый камерунский экс-форвард сделал это в 2000 году в возрасте 19 лет и 30 дней.

Факундо Пельистри присоединился к «Гранаде» в январе. До сегодняшнего дня он провёл за команду только один матч.