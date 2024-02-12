​Эдегор: «Блестящая игра»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» разгромил «Вест Хэм», забив тому шесть безответных мячей, да еще и на чужом поле. Это был достойный ответ за поражение от подопечных Дэвида Мойеса в первом круге чемпионата. Так считает норвежский полузащитник Мартин Эдегор.

- Блестящее выступление, мы доминировали и контролировали все в этом матче. Мы был очень точны перед воротами. Горжусь командой, сыграть такой матч после игры с «Ливерпулем» - это дорогого стоит. Работаем дальше и не обращаем внимания на результаты других соперников, - цитирует слова Эдегора BBC Sport.