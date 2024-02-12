Гимараэс отреагировал на слухи о своём уходе из «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

Интерес к бразильской звезде «сорок» давно проявляют различные европейские топ-клубы. В январе 26-летний хавбек был связан с возможным переходом в «ПСЖ», однако «Ньюкасл» в очередной раз сохранил своего лидера.

«Иногда обо мне говорят много всего, но я сосредоточен на футболе. Я счастлив в «Ньюкасле», делаю всё возможное. Временами можно услышать разговоры о том, что я ухожу, но мне здесь всё нравится. Нигде ранее я не был так привязан к болельщикам, как в «Ньюкасле». Они просто невероятны, и я стараюсь ради них. Надеюсь, я смогу оставаться в этом клубе как можно дольше», – цитирует Goal Гимараэса.