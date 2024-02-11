Макгинн: «Мы заслуживали победу»

В Англии проходят матчи двадцать четвертого тура АПЛ, «Астон Вилла» проиграла в домашнем поединке «Манчестер Юнайтед». Однако полузащитник «вилланов» Джон Макгинн считает, что его команда заслуживала победу в прошедшем матче.

- Это было совсем другое выступление, нежели в кубке. Мы сделали достаточно для того, чтобы выиграть матч. Были шансы во втором тайме. Наверное, могли бы защищаться лучше, но надо отдать должное Скотту Мактоминею, который прекрасно умеет появляться на поле в необходимый момент, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет с «Фулхэмом».