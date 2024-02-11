«Я ждал 10:0, Артета пожалел вас!»: реакция фанатов «Арсенала» на разгромную победу над «Вест Хэмом»

«Арсенал» в 24-м туре АПЛ сокрушил «Вест Хэм» на выезде. «Пушкари» отправили шесть голов в ворота «молотобойцев». В социальных сетях болельщики команды победителей пришли на официальный аккаунт «Вест Хэма», чтобы высмеять поверженных.

«Съешьте»! - @bradjrr

«Давайте вместе посмеёмся на «Вест Хэмом», - @OdeMagical

«Хорошая работа», - @bySawR

«Поднимите штанишки, победители Лиги конференций», - @leafricangooner

«Повезло! Я ожидал 10:0, Артета пожалел вас, ребята», - @Gunners4forever

«Призываю всех посмеяться над самым маленьким клубом Лондона», - @ilyas2v0

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» набрал 52 очка и поднялся на третье место после 24 матчей. «Манчестер Сити» идёт на второй строчке с таким же количеством очков, но у команды есть игра в запасе. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» с 54 очками.