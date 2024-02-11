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Артета: «Райс очень любит «Вест Хэм», для него это был особенный матч»

11 Февраля 2024 • 21:02 Комментировать
Вест Хэм
0:6
Арсенал

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о выступлении полузащитника Деклана Райса в поединке с «Вест Хэмом» (6:0).

Английский хавбек отметился забитым мячом и двумя результативными передачами в матче против команды, за которую выступал на протяжении долгих лет до перехода в «Арсенал». Примечательно, что Райс не стал праздновать гол в ворота «молотобойцев».

«Деклан очень любит «Вест Хэм», и я знаю, что для него значил сегодняшний матч. Для него это было непросто, но болельщики отнеслись к нему хорошо, это был достойный приём», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Артеты.

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Вест Хэм Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс ещё теги

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