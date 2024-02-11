Магальянс – второй самый результативный центральный защитник «Арсенала» в АПЛ за всю историю

Футболист «Арсенала» Габриэль Магальянс в очередной раз поразил ворота соперников.

Бразилец помог «канонирам» разгромить «Вест Хэм» в поединке 24-го тура чемпионата Англии (6:0), отметившись голом на 44-й минуте. Как отмечают английские издания, Магальянс вышел на второе место по забитым мячам в Премьер-лиге среди центральных защитников «Арсенала» за всю историю – 14. Выше 26-летнего центрбека в данном рейтинге располагается только Лоран Косельни (22 гола), а третья строчка остаётся за Томасом Вермаленом (13).

В активе Габриэля Магальянса четыре взятия ворот в 22 поединках нынешнего розыгрыша АПЛ.