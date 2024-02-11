​«Здорово войти в историю»: Артета высказался после победы 6:0

Рулевой «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Вест Хэмом» со счётом 6:0. Это самая крупная гостевая победа «канониров» в истории Премьер-лиги.

«Я очень счастлив – тем, как мы выступали, как играли. Такой крупный счёт в таком сложном месте многое говорит о том, насколько ребята были хороши сегодня. Здорово войти в историю клуба, особенно в виду того, как мы это сделали. Мы в хорошей форме, но нам нужно прибавлять и поддерживать этот импульс. Команда с самого начала выглядела очень острой. Наши последние неудачные результаты против «Вест Хэма» стали хорошей мотивацией для ребят», - сказал Артета Sky Sports.