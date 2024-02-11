​Мойес прокомментировал поражение 0:6

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий после поражения от «Арсенала» со счётом 0:6.

«Это один из моих самых разочаровывающих дней в «Вест Хэме»? Да, определённо. Это один из тех дней, которые не хочется переживать заново. Такой день случился сегодня.

Это не похоже на мои команды в прошлом. Я посмотрю, смогу ли это исправить. Я беру на себя ответственность, ведь я выбираю состав, но игроки тоже должны взять на себя ответственность.

Важно продолжать работать. «Арсенал» был очень хорош, мы не должны умалять их заслуг. А мы не были хороши.

Фанаты уходили со стадиона в перерыве? Я сам фанат, я понимаю их. Но я не думаю, что мы движемся не в том направлении. Мы добились прогресса. Раньше мы боролись за выживание, теперь – нет.

Сегодня мы играли против одной из лучших команд страны. Постараемся исправить ситуацию и смотреться лучше», - сказал Мойес Sky Sports.

Команда Мойеса пропустила дома 6 голов второй раз в истории АПЛ