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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Две гостевые победы с разницей в 6+ голов – в топ-лиге Англии такого не было 64 года

11 Февраля 2024 • 19:25 Комментировать

В воскресенье «Арсенал» не заметил «Вест Хэм» - команда Микеля Артеты выиграла дерби на выезде со счётом 6:0.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, сезон 2023/2024 станет первым сезоном английского топ-дивизиона за долгие годы, в рамках которого были зафиксированы две гостевые победы с разницей в шесть голов или крупнее. Как известно, ранее в нынешнем сезоне «Ньюкасл» победил в гостях у «Шеффилд Юнайтед» со счётом 8:0.

В последний раз две столь крупные гостевые победы (с разницей в шесть голов или более) в топ-лиге Англии фиксировались в сезоне 1959/1960. Тогда «Манчестер Юнайтед» обыгрывал на выезде «Блэкпул» (6:0), а «Вест Бромвич» - «Бирмингем» (7:1).

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Бирмингем Блэкпул Манчестер Юнайтед Вест Хэм Арсенал Лондон АПЛ Вест Бромвич ещё теги
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