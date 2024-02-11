​«Арсенал» установил рекорд, выиграв дерби со счётом 6:0

В воскресном дерби между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» борьбы на футбольном поле не получилось – команда Микеля Артеты легко победила на выезде со счётом 6:0. Как сообщают эксперты из Squawka, для «канониров» это самая крупная гостевая победа в Премьер-лиге Англии.

Стоит сказать, что АПЛ была создана в 1992 году.

В то же время отмечается, что для «Вест Хэма» это самое крупное домашнее поражение в чемпионате за 61 год.

На текущий момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии третье место – у команды Микеля Артеты 52 очка. «Вест Хэм», в свою очередь, располагается на восьмой строчке с 36 баллами в кармане.