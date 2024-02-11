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«Арсенал» шокировал «Вест Хэм» 6 безответными голами

11 Февраля 2024 • 19:00 Комментировать (2)
Вест Хэм
0:6
Арсенал

Настоящим кошмаром для болельщиков «Вест Хэма» завершилось дерби с «Арсеналом». «Молотобойцы» пропускали и пропускали, а сами даже не били по воротам, из-за чего в перерыве стадион прилично опустел.

Леандро Троссар дважды заставил работать голкипера, а Букайо Сака попал в голову защитника. Гости повели после углового с навесом на дальнюю штангу, там лучше всех вверху сыграл Вильям Салиба - 0:1. Сака пробил над голкипером и над воротами. В следующей атаке он пробросил мяч мимо вратаря и был сбит - пенальти. Пострадавший сам его и реализовал. Атака по левому краю с навесом, и в районе ближней штанги Габриэль дос Сантос головой переправил мяч в сетку. Троссар в чужой штрафной подготовил удар и поразил девятку - 0:4.

И во втором тайме «канониры» забивали, Сака после передачи Мартина Эдегора спокойно оформил дубль. И тут же Деклан Райс с нескольких метров послал мяч к левой штанге - 0:6.

«Арсенал» делит второе место с «Манчестер Сити», впереди в двух очках «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон

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Комментарии (2) Все комментарии
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Zed2891
11 Февраля 2024 в 19:15
Ну сегодня молодцы конечно, особенно Райс и мотор - Троссар. Вопрос надолго ли?. Вот надо было два раза соснуть у молотков чтобы потом 6 закатить, а важные очки уже потеряны. А если бы на боксинг дей тачки не возили, так вообще на первом месте бы были. Будем надеяться что у Сити ещё спад будет и Дебрюйне на весь сезон не хватит, да и Ротета хоть в этом сезоне не облажается по весне. Пора бы уже результат давать.
CELTIC FROST
11 Февраля 2024 в 19:04
Прикольно). Молодцы!
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