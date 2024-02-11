«Арсенал» шокировал «Вест Хэм» 6 безответными голами

Настоящим кошмаром для болельщиков «Вест Хэма» завершилось дерби с «Арсеналом». «Молотобойцы» пропускали и пропускали, а сами даже не били по воротам, из-за чего в перерыве стадион прилично опустел.

Леандро Троссар дважды заставил работать голкипера, а Букайо Сака попал в голову защитника. Гости повели после углового с навесом на дальнюю штангу, там лучше всех вверху сыграл Вильям Салиба - 0:1. Сака пробил над голкипером и над воротами. В следующей атаке он пробросил мяч мимо вратаря и был сбит - пенальти. Пострадавший сам его и реализовал. Атака по левому краю с навесом, и в районе ближней штанги Габриэль дос Сантос головой переправил мяч в сетку. Троссар в чужой штрафной подготовил удар и поразил девятку - 0:4.

И во втором тайме «канониры» забивали, Сака после передачи Мартина Эдегора спокойно оформил дубль. И тут же Деклан Райс с нескольких метров послал мяч к левой штанге - 0:6.

«Арсенал» делит второе место с «Манчестер Сити», впереди в двух очках «Ливерпуль».