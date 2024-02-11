Команда Мойеса пропустила дома 6 голов второй раз в истории АПЛ

«Вест Хэм» проваливает домашний матч против «Арсенала» - в концовке встречи на табло стадиона горит счёт 0:6. Как сообщает Opta, это второй случай, когда команда под руководством Дэвида Мойеса пропускает шесть голов в домашнем матче Премьер-лиги. Впервые такое случилось в августе 2009 года, когда Мойес тренировал «Эвертон». Тогда, что интересно, «ириски» тоже проиграли «Арсеналу» - 1:6.

Отметим, что «Вест Хэм» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведёт 17 февраля – против «Ноттингем Форест» на поле соперника.