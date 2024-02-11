​Фанаты «Вест Хэма» массово ушли со стадиона в перерыве матча с «Арсеналом»

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит дерби между «Вест Хэмом» и «Арсеналом». Несмотря на ожидания, борьбы на футбольном поле не получается. Уже в первом тайме команда Микеля Артеты забила четыре безответных мяча. В перерыве фанаты «молотобойцев» начали массово уходить со стадиона, будучи разочарованными происходящим. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Во втором тайме «Арсенал» продолжил разрывать соперника. К середине второй половины матча на табло стадиона горел счёт 0:6.

Следить за матчем между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции.