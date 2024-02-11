«Арсенал» забил 8000-й гол в АПЛ

Сегодня, 11 февраля, лондонский «Арсенал» встречается на выезде с «Вест Хэмом» в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги.

В эти минуты продолжается игра между командами. На данный момент счет 6:0 в пользу «канониров». Отметим, что четвертый гол подопечных Микеля Артеты стал восьмитысячным для «Арсенала» в рамках чемпионатов Англии. Больше забитых мячей только на счету «Манчестер Сити» (8107), «Ливерпуля» (8222) и «Манчестер Юнайтед» (8228).

За всеми событиями матча «Вест Хэм» - «Арсенал» можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.