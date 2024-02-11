Сака стал самым молодым игроком «Арсенала», забившим 50 голов

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака стал самым молодым футболистом команды, который забил 50 мячей во всех соревнованиях. На данный момент Сака 22 года и 5 месяцев.

В эти минуты проходит встреча 24-го тура Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Арсеналом». На данный момент подопечные Микеля Артеты громят в дерби своего соперника со счетом 4:0. Одним из авторов голов стал Сака, для которого этот мяч стал 50-м на взрослом уровне. Таким образом, футболист раньше всех игроков «Арсенала» в истории смог достичь отметки в 50 забитых мячей. На это ему понадобилось 210 игр.

Следить за ходом событий поединка «Вест Хэм» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.