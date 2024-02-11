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​«Манчестер Сити» может помешать «Реалу» подписать бразильца слухи

11 Февраля 2024 • 17:21 Комментировать

«Реал» думает об усилении своего состава. В списке игроков, которые интересны мадридскому гранду, находится правый защитник Як Коуто из «Жироны». Впрочем, как сообщает TodoFichajes, подписать 21-летнего бразильца «сливочным» будет непросто. Дело в том, что права на Коуто принадлежат «Манчестер Сити», и «горожане» могут не захотеть продавать защитника конкуренту по Лиге чемпионов. Впрочем, действующий контракт игрока с грандом АПЛ рассчитан до середины 2025 года, что является аргументом в пользу «Реала».

Портал Transfermarkt оценивает Яна Коуто в 12 миллионов евро. В октябре прошлого года футболист дебютировал за сборную Бразилии.

«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Жирона Ян Коуто трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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