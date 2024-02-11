​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Италии

«Манчестер Юнайтед» уже думает о том, как усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, целью английского гранда является защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини.

Отмечается, что в этом сезоне «красные дьяволы» не раз просматривали Скальвини и были впечатлены его выступлениями. Летом «Манчестер Юнайтед» попытается заполучить 20-летнего итальянца.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джорджо Скальвини в 40 миллионов евро. В 26 матчах текущего сезона защитник забил один гол и отдал два результативных паса.