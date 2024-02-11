«Арсенал» назвал стартовый состав на дерби с «Вест Хэмом»

Пресс-служба «Арсенала» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче АПЛ против «Вест Хэма».

Стартовый состав «Арсенала»: Райя (вр), Уайт, Салиба, Габриэль, Кивёр, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Троссар.

Встреча 24-го тура Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» состоится сегодня, 11 февраля. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Арсенал» проиграл на своем поле «Вест Хэму» со счетом 0:2.