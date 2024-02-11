Артета рассказал о ситуации с контрактом Жоржиньо

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Жоржиньо, у которого по окончании сезона истекает контракт с «канонирами».

«Я доволен выступлениями Жоржиньо. Это всё, что я могу сказать. Ситуацией с контрактом занимаются спортивный директор Эду и руководство. Я могу лишь сказать, что Жоржиньо невероятным образом влияет на топ-матчи. В игре с «Ливерпулем» он лишний раз это подтвердил», – сказал Артета на пресс-конференции.

Жоржиньо ранее был связан с возвращением в итальянскую Серию А, где ранее выступал за «Наполи». В воссоединении с полузащитником заинтересован главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, который работал с Жоржиньо в «Наполи» и «Челси».